Маніпуляція з цифрами: Жданов прокоментував інформацію про підготовку Росією тисяч танків і бронемашин та сотень винищувачів

Експерт зазначає, що загальний парк льотного складу РФ становить десь 550 одиниць. Із них 330 можуть виконувати бойові завдання. Все інше - металолом, який не піднімається у повітря, який потрібно ремонтувати.

Видання Foreign Policy з посиланням на українського військового чиновника повідомило, що російські окупанти вже підготували для майбутнього наступу 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗВ, 400 винищувачів і 300 вертольотів.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що тут є маніпуляція з цифрами: вони завищені.

Загальний парк льотного складу РФ становить десь 550 одиниць. Із них 330 можуть виконувати бойові завдання. Все інше - металолом, який не піднімається у повітря, який потрібно ремонтувати.

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Про це Жданов розповів під час ефіру 9 лютого.

"Якщо ви подивитеся на кількість втрат, то побачите там колосальну цифру: ми більше половини з того льотного складу 330 перемолотили. А тепер знову 800, звідки? Навіть з урахування знятих зі зберігання і частково відновлених однаково не виходить 800 літальних апаратів в бойовому складі, які здатні піднятися на крило і виконувати бойове завдання", - пояснює він.

Експерт зазначає, що вертолітний парк військові ЗСУ взагалі прорідили, у окупантів залишилися не сотні, а вже десятки гелікоптерів, які здатні піднятися в повітря.

"Щодо танків, з урахуванням того, що вони познімали зі зберігання 72-гі, 80-ті, про що свідчить поява їх на полі бою, ці цифри можуть відповідати дійсності. Але ви не забувайте, що ці цифри розтягнуті на тисячі кілометрів фронту. 1800 танків на 1000 кілометрів. 1,8 танка на 1 кілометр. Десь цих танків 5-10 на кілометр фронту, а десь їх взагалі нема. В цьому, на мою думку, і полягає маніпуляція", - підсумував Олег Жданов.

Нагадаємо, Росія від початку повномасштабної війни втратила щонайменше тисячу танків.

До слова, за даними Генштабу ЗСУ, від 24 лютого 2022 року до 9 лютого 2023 року Росія втратила в Україні близько 3255 танків та 6468 ББМ.

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