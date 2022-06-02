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Маніпуляції та дезінформація, які Росія використовувала 2 червня: список

Маніпуляції та дезінформація, які Росія використовувала 2 червня: список

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Маніпуляції та дезінформація, які Росія використовувала 2 червня: список

Фото: facebook.com/Олександр Ткаченко

Експерти Центру протидії дезінформації опублікувати список маніпуляцій та дезінформацій, які російська пропаганда розповсюджувала протягом 2 червня.

Так, сьогодні Росія публікувала брехню про те, що українські захисники силоміць утримують мирних жителів Зеленодольська та маніпуляцію Пєскова про допомогу зброєю Україні.

Про це йдеться в повідомленні ЦПД в Telegram.

Список дезінформації та маніпуляцій:

  1. Дезінформація. В МО РФ заявили, що "в Зеленодольську бойовики націоналістичних формувань силоміць утримують мирних жителів, а всі спроби виїхати з міста припиняються фізичним насиллям. Вирватися з заблокованого націоналістами населеного пункту майже неможливо".  
  2. Маніпуляція. Прессекретар президента РФ Пєсков заявив: "Продовження постачання зброї Києву завдасть більше страждань самій Україні, яка є інструментом країн-постачальників", оскільки "мети російської операції буде досягнуто. Тож використання іноземної зброї лише погіршить ситуацію для України".  
  3. Маніпуляція. Заступник глави МО РФ Фомін повідомив заступнику генсека ООН Мартіну Гріффітсу про гуманітарну ситуацію в Україні та заявив, що "продовольча криза пов’язана з санкціями США та Заходу щодо Росії".

Нагадаємо, Арестович розкрив реальні цифри, скільки РФ втрачає військових в Україні щодоби. Також він прокоментував заяву РФ, що росіяни начебто майже не зазнають втрат у боях з ЗСУ.

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