Маніпуляції та дезінформація, які Росія використовувала 2 червня: список

Експерти Центру протидії дезінформації опублікувати список маніпуляцій та дезінформацій, які російська пропаганда розповсюджувала протягом 2 червня.

Так, сьогодні Росія публікувала брехню про те, що українські захисники силоміць утримують мирних жителів Зеленодольська та маніпуляцію Пєскова про допомогу зброєю Україні.

Про це йдеться в повідомленні ЦПД в Telegram.

Список дезінформації та маніпуляцій:

Дезінформація. В МО РФ заявили, що "в Зеленодольську бойовики націоналістичних формувань силоміць утримують мирних жителів, а всі спроби виїхати з міста припиняються фізичним насиллям. Вирватися з заблокованого націоналістами населеного пункту майже неможливо". Маніпуляція. Прессекретар президента РФ Пєсков заявив: "Продовження постачання зброї Києву завдасть більше страждань самій Україні, яка є інструментом країн-постачальників", оскільки "мети російської операції буде досягнуто. Тож використання іноземної зброї лише погіршить ситуацію для України". Маніпуляція. Заступник глави МО РФ Фомін повідомив заступнику генсека ООН Мартіну Гріффітсу про гуманітарну ситуацію в Україні та заявив, що "продовольча криза пов’язана з санкціями США та Заходу щодо Росії".

Нагадаємо, Арестович розкрив реальні цифри, скільки РФ втрачає військових в Україні щодоби. Також він прокоментував заяву РФ, що росіяни начебто майже не зазнають втрат у боях з ЗСУ.

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