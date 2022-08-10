Маніпуляції та дезінформація: яку пропаганду поширювали окупанти 9 серпня

Центр протидії дезінформації розповів, яку саме пропаганду протягом 9 серпня поширювали окупанти.
- Маніпуляцію
Спікер МЗС Росії Марія Захарова заявила: «американські політики стоять за заявою Зеленського щодо «заклику до відповідальності [за спецоперацію - ред.] всього населення Росії», оскільки ця заява націлена на руйнування зв’язків на Європейському континенті, бо політикам США вигідне ослаблення Європи».
- Дезінформацію
Колаборант-«керівник» тимчасово окупованих територій Запорізької області Володимир Ррогов заявив: «удар ЗСУ по Токмаку завдано як помсту за резолюцію про проведення референдуму щодо входження Запоріжжя до складу Росії».
- Маніпуляцію
Спікер російського президента Дмитро Пєсков заявив: «Володимир Зеленський має розуміти, що країни Європи, що намагаються «покарати Росію», вже активно платять за це – і самі країни, і їхні громадяни… рано чи пізно ці країни питатимуть, чи все правильно робить Володимир Зеленський».
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