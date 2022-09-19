Маніпулюють ядерною катастрофою: в Росії Лавров провів телефонну розмову з МЗС Франції щодо безпеки на Запорізькій АЕС

Голова МЗС Росії Лавров провів телефонну розмову з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонн.
Міністр закордонних справ РФ Лавров поспілкувався телефоном з очільницею МЗС Франції Катрін Колонн. Під час бесіди, зокрема, обговорили питання щодо безпеки на Запорізькій АЕС.
Про це пише російське пропагандистське видання “ТАСС”.
“Лавров запевнив Катрін Колонн у необхідність негайного та повного припинення обстрілів ЗАЕС з боку України. Лавров зазначив, що київський режим обстрілами ЗАЕС наражає Європу на небезпеку ядерної катастрофи”, - пишуть пропагандисти.
Нагадаємо, що Зеленський затвердив склад делегації на Генасамблею ООН.
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