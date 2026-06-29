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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
646
Час на прочитання
2 хв

Мантія поруч із тілом: у Харкові КАБ убив дівчину, яка приїхала на випускний

У Харкові після російського удару КАБ по Холодногірському району загинула молода жінка, яка приїхала до міста на випускний. Інша жінка отримала травматичну ампутацію.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Удар РФ по Харкову

Удар РФ по Харкову / © Фото із соціальних мереж

У Харкові внаслідок російського удару керованою авіабомбою по Холодногірському району загинула молода жінка, яка приїхала до міста на випускний. Інша постраждала отримала травматичну ампутацію нижньої кінцівки.

Про це повідомляє місцеве видання “Думка”.

На тротуарі біля місця удару залишилося тіло загиблої. Поруч із нею лежала випускна мантія.

Одна з дівчат перебувала у вкрай тяжкому стані – їй одразу розпочали надання допомоги. У постраждалої зафіксовано осколкове поранення та травматичну ампутацію нижньої кінцівки.

По Харкову вдарив КАБ. / © Фото із соціальних мереж

По Харкову вдарив КАБ. / © Фото із соціальних мереж

За даними міського голови Харкова Ігоря Терехова, росіяни вдарили КАБом по Холодногірському району міста.

“Ворожий КАБ ударив по Холодногірському району. Деталі зʼясовуємо”, — повідомив Терехов.

/ © Фото із соціальних мереж

© Фото із соціальних мереж

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок атаки загинула 23-річна дівчина. Ще 10 людей дістали поранення.

/ © Фото із соціальних мереж

© Фото із соціальних мереж

Один із постраждалих перебуває у вкрай тяжкому стані. Його оперують. Іншим пораненим медики також надають необхідну допомогу.

/ © Фото із соціальних мереж

© Фото із соціальних мереж

Через російський удар у Харкові пошкоджено трамвай, електричну мережу, понад 15 автомобілів, будівлю підприємства та будинки, розташовані поруч із місцем влучання. Пізніше у Холодногірському районі зафіксували ще один “приліт”.

Також повідомлялось, що російські окупанти атакували спальні райони та приватний сектор Запоріжжя керованими авіабомбами (КАБ). Під завалами зруйнованих будинків загинули двоє людей, ще шістнадцятеро, зокрема й двоє дітей, дістали поранення різних ступенів важкості. Також трьом цивільним знадобилася термінова допомога медиків уночі, коли на місто знову летіли важкі КАБи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
646
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