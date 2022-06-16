Мапа бойових дій довкола Харкова: Жданов розповів, чого хочуть окупанти

На сьогодні російські війська дістають до Харкова ствольною артилерією і можуть постійно завдавати вогневих ударів по місту.

Окупанти намагаються зрізати вклинення українських сил у свою оборону і повернути ситуацію, яка була до початку контрнаступальних дій на Харківському напрямку.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним 16 червня.

"Їм (військам РФ – ред.) достатньо вже того, що вони дістають до міста ствольною артилерією і можуть постійно завдавати вогневих ударів по самому Харкову. Річ у тім, що там ми вийшли на державний кордон на окремих ділянках. І вийшло таке невелике вклинення в оборону противника. І швидше за все, підтягнувши резерви з Бєлгородської області, вони намагалися зрізати ці наші виступи, і таким чином фактично повернути ту ситуацію до початку контрнаступальних дій на Харківському напрямку", – пояснив експерт.

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"Ми їх зупинили і в принципі просування сьогодні немає. Але ліквідація цих наших виступів дозволила російській артилерії сьогодні діставати до міста Харкова", – додав Жданов.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олександр Коваленко розповів, що контрнаступальні дії ЗСУ біля Ізюма створюють загрозу окупантам у їхніх наступальних діях на цьому плацдармі.

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