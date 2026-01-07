- Дата публікації
Мапу бойових дій оновлено: ворог просунувся на кількох напрямках
Російські війська зафіксували просування одразу на кількох ділянках фронту.
Про це свідчить оновлена мапа бойових дій від Deep State.
За наявною інформацією, противник мав тактичні успіхи поблизу Русиного Яру, Нового Шахового, Дорожнянки, а також у районі Федорівки. Зміни відображають уточнену оперативну обстановку на сході та південному сході України.
Водночас Сили оборони України продовжують стримувати ворога та завдавати йому втрат, ситуація на фронті залишається динамічною.