Мар’їнку ворог випалив, але так і не взяв, тож намагаються йти в обхід

Мар’їнку ворог випалив, але так і не взяв, тож намагаються йти в обхід

Західні околиці Донецька залишаються неприступними для росіян.

Після невдалих спроб прорвати оборону Мар’їнки, окупанти вирішили піти в обхід міста і розв’язали бої біля сусідньої Новомихайлівки, йдеться в ТСН.

Російська артилерія випалює те, що колись було містечком Мар’їнка. Щільним вогнем ворог намагається накрити і позиції армійців, а надто житлові квартали, не шкодує снарядів. І за день можуть випустити по місту з пів сотні ракет лише реактивної артилерії. А тиша тут лиш на декілька хвилин, для перезарядки.

Переміщатись колись густонаселеною Мар’їнкою тепер можна хіба що перебіжками. Повністю зруйнований населений пункт, все випалене ворожими снарядами. Та навіть зараз чути вибухи , окупанти намагаються прорвати лінію оборони з боку Новомихайлівки - села за пару кілометрів звідси. Бо Мар’їнка стала для них неприступним муром, тож вирішили піти в обхід. «Вони шукають вразливі місця, а їх наразі немає», - переконують бійці.

Від ранку атакували танками та спроба була невдалою. І з поля бою ворожі панцерники втекли, але лише ті, що встигли.

Командир на псевдо «Гайдук», професійний артилерист, такої кількості забороненої усіма конвенціями зброї в одному місці, ще не бачив. Ворог не лише форсфором випалює тут землю, а й обстрілює містечко снарядами начиненими шрапнелю - дрібними голками, які ще називають летючою смертю, бо нищать навкруги все живе.

Та попри зливи вогню окупантів українські збройний сили тримають містечка на підступах до поки окупованого Донецька. А ще чекають, коли матимуть змогу нищити ворога вже ближче до кордону.

«Всі чекають команди із оборони перейти в активні дії. Треба звільнювати наші території, не лише ті, що зайняли після 24 лютого, а й Донецьк, Луганськ та Крим», - каже військовослужбовець ЗСУ.

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