"Маразм, який нічого не змінює в загальній ситуації" - ексголова МЗС про ймовірне приєднання Херсонщини до РФ

"Маразм, який нічого не змінює в загальній ситуації" - ексголова МЗС про ймовірне приєднання Херсонщини до РФ

Окупанти хочуть звернутися до Путіна із проханням приєднати до Росії Херсонську область, але ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що від таких незаконних дій загарбників нічого суттєво не зміниться в перебігу війни.

Попри будь-які спроби чи дії окупантів із незаконного створення фейкових "республік" на українських територіях, увесь цивілізований світ сприймає їх як квазіутворення, а не держави. Усі розуміють, що це потрібно Путіну для того, щоб реалізовувати свою диктаторську політику.

Про це сказав ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю OBOZREVATEL.

"Тому які б форми цього маразму він не вигадував, думаю, принципово ситуація не зміниться. Все залежатиме від двох обставин: від того, як швидко українські Збройні сили отримають необхідну для них зброю для того, щоб бути готовими не тільки дати відсіч ворогу, але й для контрнаступу, і коли цей контрнаступ завершиться вигнанням всіх цих орків з території України. Я думаю, нам не потрібно особливо дивуватися якимось черговим фантазіям Путіна. Це нічого не змінює в загальній ситуації", - заявив Огризко.

На його думку, Захід відкине такі дії Росії і засудить їх, наголосивши, що це не має жодних юридичних наслідків. Але в самому ході війни, вважає експерт, нічого не зміниться.

Як стало відомо, окупаційна влада Херсонської області має намір звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням приєднати тимчасово окупований регіон до складу Російської Федерації. "Керівник військово-цивільної адміністрації" Кирило Стремоусов заявляє, мовляв, обійдуться без референдумів. Натомість буде єдиний "указ" на підставі звернення "керівництва ХНР".

Слід зауважити, що президент Володимир Зеленський раніше заявив: якщо буде проведений псевдореферендум в Херсоні, то Україна вийде з переговорного процесу.

Нагадаємо, у Міноборони повідомляли, що російським загарбникам не вдається провести свої так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Херсоні.

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