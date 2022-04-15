Марченко влаштувала пресконференцію в Москві: що розповіла дружина затриманого Медведчука (відео)

Марченко втекла до Росії, яка напала на Україну та вбиває громадян.

Оксана Марченко, дружина нардепа від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Віктора Медведчука, влаштувала пресконференцію в Москві, столиці країни-агресорки Росії.

Відео вона опублікувала у себе в YouTube.

Марченко спілкувалася з пропагандистами в чорній масці. Вона пояснила, що не хоче, аби чоловік бачив її в "такому вигляді", адже, за її словами, вона виглядає "дуже погано".

Жінка державного зрадника заявила, що місцезнаходження Медведчука їй невідомо, а жодної реакції від української влади на звернення їй не надходило.

Скріншот

За словами Марченко, вона звернулася також до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, бо вважає його єдиним незалежним політиком в Європі. Однак він також їй не відповів.

Також читайте Мільярдерка та спонсорка рашистів: як Оксана Марченко з гламурної телеведучої стала ворогом України

Вона назвала затримання чоловіка залякуванням для всіх опозиціонерів, які не згодні з політикою президента України Володимира Зеленського.

Також Марченко звинуватила Службу безпеки України в катуваннях. Вона нібито розгледіла синці на лобі Медведчука на його останніх фото.

"Якщо комусь ще відомо слово честь, то честь у цій людині, яка ні на один день не покидала територію України. Який казав мені завжди: "Я ні в чому не винен, я не вчинив жодного злочину щодо України" , - сказала Марченко про Медведчука.

Марченко додала, що виїхала з України до Білорусі 18 квітня, нібито щоб зняти інтерв'ю з пропагандистом Миколою Басковим для свого YouTube-каналу. В Москві ж у неї мешкає рідна сестра.

"Коли нам важко, ми намагаємося бути поруч із рідними", - заявила дружина Медведчука.

Скріншот

Варто зазначити, що на пресконференції були присутні тільки російські пропагандисти та один журналіст з турецької інформаційної агенції.

Нагадаємо, 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання кума Путіна, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. "Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом. Слава Україні!" - написав він та показав фото Медведчука.

Пізніше стало відомо, що Медведчук хотів утекти через Придністров’я до Москви. Проте його у військовій формі Збройних сил України затримали на Київщині.

Марченко записала відеозвернення до президента України Володимира Зеленського. Вона також звернулась до Ердогана, щоб той допоміг витягнути з в'язниці Медведчука

Читайте також: