Марченко закуталась у хустку та звернулась до Ердогана, щоб той допоміг витягнути з в'язниці Медведчука

Марченко закуталась у хустку та звернулась до Ердогана, щоб той допоміг витягнути з в'язниці Медведчука

Кума Путіна побідкалась, що у її родину прийшов "чорний день".

Кума Путіна Оксана Марченко закуталась у хустку та записала відеозвернення до президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Вона попросила витягнути з української в'язниці свого чоловіка Віктора Медведчука, якому інкримінують державну зраду.

Відео Марченко опублікувала у соціальних мережах.

Кума Путіна заявила, що Медведчука затримали по особистій вказівці президента Зеленського та нібито "незаконно утримують в невідомому місці". Марченко побідкалась, що з "Медведчука зробили заручника".

"Раніше мого чоловіка намагались засудити на політичному процесі. Мій чоловік ніяких законів не порушував. Усе те, що відбувалось - повністю суперечить правовим основам української держави та нормам міжнародного права. Утримання мого чоловіка я вважаю тероризмом", - заявила Марченко.

Кума Путіна Оксана Марченко звернулась до президента Туреччини Ердогана

Марченко також наголосила, що Ердогана є "другом її країни та Росії", а у її родину прийшов чорний день.

"Я дуже боюся за життя Віктора. Ви - великий авторитет, вас поважають та до вас прислуховуються, прошу вас, використайте свій вплив для звільнення мого чоловіка", - сказала кума Путіна.

Нагадаємо, що Медведчуку висунули обвинувачення у державній зраді ще до початку повномасштабної війни. Суд відправив його під домашній арешт. Після 24 лютого Медведчук втік з дому і переховувався.

Раніше Оксана Марченко записала відеозвернення до президента України Володимира Зеленського.

Натомість речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи можливий обмін затриманого Віктора Медведчука на полонених українців, заявив, що проросійський політик не є громадянином Росії і "не має стосунку" до війни в Україні.