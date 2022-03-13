Марцінків розповів про обстріл аеропорту у Франківську: інфраструктура майже зруйнована

Марцінків розповів про обстріл аеропорту у Франківську: інфраструктура майже зруйнована

Російська Федерація вже втретє від початку війни завдає удару про летовищу.

Інфраструктура аеропорту в Івано-Франківську, який вранці 13 березня обстріляла російська армія, майже зруйнована.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

За його словами, жертв внаслідок обстрілу немає. "Ми розуміємо, що ворог б’є по заходу України. Таким чином вороги хочуть посіяти паніку і страх. Тому ми маємо бути готовими, що такі ситуації можуть відбуватися", - йдеться у повідомленні мера Франківська.

Як повідомлялося, у неділю, 13 березня, в Івано-Франківську пролунали вибухи. Ранкові вибухи у Франківську були від удару по аеропорту.

До слова, це вже третій обстріл аеропорту в Івано-Франківську. Перший обстріл відбувся 24 лютого, у перший день нападу російської федерації. Нові вибухи на франківському аеродромі пролунали 11 березня приблизно 07:00. За словами міського голови в результаті удару загиблих немає, інфраструктура не пошкоджена.

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