Марцінків розповів, скільки переселенців зареєстрували у Франківську

Мер Івано-Франківська закликає чоловіків-переселенців вступати до лав Збройних сил.
В Івано-Франківську від початку війни, 24 лютого, понад дев'ять тисяч людей зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи.
Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.
Мер Франківська наголосив, що реєстрація українців, які приїздять з районів активних бойових дій, повинні обов'язково зареєструватися. Для цього потрібно звернутися до ЦНАПів.
Цілодобово працює ЦНАП на Незалежності, 9.
Від 9:00 до 16:00 ЦНАПи працюють за адресами:
- вул. Галицька, 124А (“Пасічна”),
- вул. Гетьмана Мазепи,185 (“Бам”),
- вул. Івана Павла ІІ, 4 (“Каскад”).
Крім того, реєстрацію проводять у соціальних їдальнях ліцеїв №5, №9, №18 та №22.
Якщо переселенці оселились у селах громади, то можна пройти реєстрацію у місцевому ЦНАПі.
"Чоловіків закликаю зголошуватися до лав ЗСУ. Адже реєстрація буде проводитись лише після військкомату", - наголосив Марцінків.
Для цього слід звернутися до Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Телефони: 0342 75 46 43 та 067 371 01 42.
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