Марцінків розповів, скільки переселенців зареєстрували у Франківську

Мер Івано-Франківська закликає чоловіків-переселенців вступати до лав Збройних сил.

В Івано-Франківську від початку війни, 24 лютого, понад дев'ять тисяч людей зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Мер Франківська наголосив, що реєстрація українців, які приїздять з районів активних бойових дій, повинні обов'язково зареєструватися. Для цього потрібно звернутися до ЦНАПів.

Цілодобово працює ЦНАП на Незалежності, 9.

Від 9:00 до 16:00 ЦНАПи працюють за адресами:

вул. Галицька, 124А (“Пасічна”),

вул. Гетьмана Мазепи,185 (“Бам”),

вул. Івана Павла ІІ, 4 (“Каскад”).

Крім того, реєстрацію проводять у соціальних їдальнях ліцеїв №5, №9, №18 та №22.

Якщо переселенці оселились у селах громади, то можна пройти реєстрацію у місцевому ЦНАПі.

"Чоловіків закликаю зголошуватися до лав ЗСУ. Адже реєстрація буде проводитись лише після військкомату", - наголосив Марцінків.

Для цього слід звернутися до Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Телефони: 0342 75 46 43 та 067 371 01 42.

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