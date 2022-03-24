Марічка Падалко поділилася переживаннями щодо чоловіка-захисника: "Чотири дні без звістки"

Також Падалко зізналася, що поки що не готова згадувати перший день війни.

Ведуча ТСН Марічка Падалко поділилася переживаннями щодо чоловіка-захисника.

Ще до початку війни Єгор Соболєв вступив до лав тероборони ЗСУ. Журналіст обороняє Україну і дуже рідко виходить на зв'язок із сім'єю. Так, чотири дні зірка 1+1 не могла зв'язатися з коханим. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram та опублікувала відео з Єгором у формі.

"Все, що я хочу зараз це - просто почути чоловіка. Бо чотири дні без жодної звісточки поки що здаються довшими за цілий місяць війни", - поділилася Марічка.

Втім, невдовзі ведуча поділилася, що за декілька годин після публікації Єгор надіслав їй SMS.

Також Падалко зізналася, що поки що не готова згадувати перший день війни, хоча і пам'ятає ту ніч і ранок похвилинно.

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