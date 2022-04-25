Марічка Падалко відверто поділилася, як її чоловік проклинав своїх батьків, які живуть в Росії

Ведуча телемарафону "Єдині новини" Марічка Падалко розповіла про своїх свекрів.

Так, батьки коханого зірки – Єгора Соболєва – який захищає Україну від російських загарбників, мешкають у Росії.

У програмі "Життя відомих людей" знаменитість поділилася, що 24 лютого, коли РФ розпочала повномасштабну війну, вона одразу написала батькам коханого.

"Коли ми з Єгором тільки попрощалися, от в той день 24 числа, я знаю наскільки його люблять батьки, і я знаю, що любов батьків – це найкращий захист, я одразу почала писати його мамі, щоб вона за нього молилася. В її словах було дуже багато переживань за сина, щоб з нами все було гаразд", – розпочала розповідь Марічка.

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Втім, зірка додала, що потім, коли Єгор почав спілкуватися з батьками, то він зрозумів, що це було лише переживання за нього і рідні взагалі не засуджують того, що Росія розпочала війну.

"Він сказав їм більше йому не писати. Єгор, коли вийшов із Ірпеня, я так розумію, що він там побачив набагато більше, ніж мені розповів, бо я це прочитала в його переписці з мамою. Він їм написав все, що думає про Росію, про них, все що він там побачив, зґвалтованих дівчат віку нашої найменшої дитини, ну і написав їм та їхній країні прокляття", – поділилася Марічка.

Єгор Соболєв / instagram.com/yehorsoboliev

Падалко зізналася, що сама була дуже сильно здивована, наскільки коханий дуже різко написав батькам про свою позицію.

За словами Єгора, поновити стосунки з мамою і з батьком він зможе лише після їхнього каяття, як громадян Росії.

Нагадаємо, Марічка Падалко розповіла про "швидку" у день народження та привітання чоловіка-захисника, який "боявся, що не встигне". Ведуча зі сльозами на очах поділилася, як коханий поспіхом вітав її посеред ночі, оскільки думав, що загине.

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