Марічка Падалко зворушила відео, як її діти у сльозах зустрічали з Ірпеня батька-захисника

Марічка Падалко зворушила відео, як її діти у сльозах зустрічали з Ірпеня батька-захисника

Єгор Соболєв влаштував дітям сюрприз.

Ведуча ТСН Марічка Падалко поділилася зі своїми шанувальниками зворушливим відео.

Чоловік зірки каналу 1+1 Єгор Соболєв повернувся з Ірпеня, де боровся з окупантами протягом двох тижнів. Журналіст вирішив влаштувати дітям сюрприз та приїхав до Львова, де зараз перебуває родина, без попередження. На відео, яке Марічка розмістила у своєму Instagram, видно, як двері татові-захиснику відчиняє 15-річний син, а потім до рідної людини біжать доньки у сльозах. Нащадки подружжя були дуже щасливі побачити батька цілим та неушкодженим.

Дівчата сказали, що дуже сумували за татком, на що Єгор відповів: "Я ж казав, що я повернуся, і ми побачимося".

"Перший короткий відгул після Ірпеня... І безперебійна робота "Укрзалізниці" творить дива..." – написала знаменитість.

У коментарях фоловери зізналися, що відео довело їх до сліз.

Розплакалась теж

Плачу

Я ридаю… Такі щирі, так хочеться, щоб всі чоловіки скоріше повернулися здоровими і був мир

Я плакала разом з малою

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