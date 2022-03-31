"Маріполь сьогодні - це найстрашніше місце в Європі. Там пекло": Зеленський звернувся до парламенту Бельгії

"Маріполь сьогодні - це найстрашніше місце в Європі. Там пекло": Зеленський звернувся до парламенту Бельгії

У більшості випадків російські військові не випускають мешканців на вільну територію України.

Українська влада щодня робить все для того, щоб працювали гуманітарні коридори з Маріуполя.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час звернення до парламенту Бельгії 31 березня.

"Кожного Божого дня ми намагаємось зробити все, щоб працювали гуманітарні коридори з Маріуполя Щоб врятувати звідти мирних мешканців, які ще залишаються у місті. Жінок і дітей, людей старшого віку… Частково нам це вдається. Але у більшості випадків російські військові не випускають людей на вільну територію України. І не допускають будь-які гуманітарні вантажі у Маріуполь", - розповів український президент.

Він додав, що Маріполь сьогодні - це найстрашніше місце в Європі.

"Там пекло. Там катастрофа. Про яку усі знають, увесь світ. Але ніхто не має достатньої рішучості, щоб допомогти зупинити катастрофу у цьому місті і інших містах нашої держави", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у Маріуполі захисники ліквідували чергового окупанта, який вкрав у місцевих золото та валюту.

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