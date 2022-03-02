Маріуполь 14 годин поспіль під обстрілами, люди на межі гуманітарної катастрофи

У місті намагаються відновити водопостачання і світло.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявляє, що місто наче в блокаді, через постійні обстріли не завжди вдається вчасно відновлювати постачання комунальних послуг, які перебивають.

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Він запевняє, що в місті ситуація дуже важка, адже 7 днів вороги атакують. «На жаль, ворожі російські війська 14 години вели нещадний обстріл житлових масивів лівобережного району міст Маріуполя. Колосальні руйнування житлової інфраструктури, багато поранених і, на жаль, багато вбитого мирного населення – жінки, діти, люди похилого віку. Йде повномасштабна війна та геноцид українського народу. Наразі я це можу назвати з повною відповідальністю. Зараз ми живемо практично у блокаді, б'ють по критично важливій інфраструктурі, позбавляють нас можливості забезпечити якісне електропостачання, водопостачання, теплопостачання», - зазначає мер.

Він запевнив, що всі комунальники б'ються кожний на своєму фронті разом із військовими, щоб люди мали найнеобхідніше.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів про ситуації в місті

«Наші ЗСУ, нацгвардія, полк "Азов", морська піхота, 53 механізована бригада б'ються відчайдушно, в очах їхня лють та успіх перемоги, вони не здають не одного рубежу, б'ються за нашу батьківщину за місто Маріуполь. Війська супротивника стягуються із західного та північно-західного напрямків, ми готові їх зустрічати та битися до останнього патрона», - каже він.