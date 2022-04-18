“Маріуполь буде деблокований і звільнений” — керівник військової розвідки

Начальник ГУР Міноборони назвав оборонців міста героями, які дочекаються спільної перемоги.

Заклик Міноборони Росії до українських військових, які перебувають в Маріуполі на території "Азовсталі", здатися окупантам, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов порівняв із трагедією в Іловайську в 2014 році, коли росіяни розстрілювали бійців, що виходили із котла.

Про це він говорив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

“Це дуже нагадувало операцію в Іловайську. Я абсолютно повністю впевнений в тому, що наші захисники не здадуться і будуть оборонятися до останнього - це буде не їх знищення, а наша загальна перемога. Маріуполь буде деблокований і звільнений. А наші всі хлопці, які там перебувають, вони справжні герої”, - підкреслив він.

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Водночас керівник військової розвідки зазначив, що угруповання російських окупантів, які оточили Маріуполь, не зменшується.

"Угруповання - яке було, таке й залишається. І вони постійно намагаються штурмом взяти це місто", - сказав Буданов.

Нагадаємо, російські окупанти від 18 квітня планують повністю закрити Маріуполь на в’їзд та виїзд для всіх.

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