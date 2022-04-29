"Маріуполь - це день за рік": бійці розповіли про нещадний обстріл "Азовсталі" і нові поранення і втрати

"Маріуполь - це день за рік": бійці розповіли про нещадний обстріл "Азовсталі" і нові поранення і втрати

Окупант посилив обстріли по заводу "Азовсталь" у Маріуполі – це форпост оборони маріупольського гарнізону зараз.

Із відео, яке оприлюднюють бійці, зрозуміло – підприємство вщент знищено та побите, повалений дах, пробиті стіни, обладнання завалене битою цеглою, йдеться в ТСН.

Минулої ночі окупанти скидали авіабомби на приміщення польового шпиталю, після цього по поранених ударили ще й із корабельної артилерії.

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Уже поранені бійці були наново поранені й контужені, є загиблі. Під щільним обстрілом їх довелося відкопувати з-під завалів, приміщення пошкоджено, завалило операційну.

«Ця ніч – це колосальна кількість фосфорних бомб, 50 авіаударів, ракети арти, хто може відповісти, чому ми сам на сам проти авіації, кораблів та артилерії, яка працює не припиняючи вже 64 роки – саме так, я не зробив помилку, бо Маріуполь - це день за рік. В мене питання, хто дав цей час Москві, аби приховати злочини в Маріуполі, масштаби яких весь світ боїться усвідомити?», - зазначає заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар.

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