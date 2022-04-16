"Маріуполь – це десять Бородянок": Зеленський заявив, що знищення захисників міста поставить крапку в переговорах

"Маріуполь – це десять Бородянок": Зеленський заявив, що знищення захисників міста поставить крапку в переговорах

Україна домовлялася з Росією про гуманітарні коридори, щоб забрати жінок, дітей та поранених, проте держава-агресорка відмовилась.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі тривають переговори для того, щоб допомогти українським захисникам Маріуполя, проте росіяни вимагають від них здатися.

Про це голова держави сказав у розмові з журналістами, повідомляє "Українська правда".

"Маріуполь. Ситуація дуже складна. Заблоковані наші військові, заблоковані поранені. Там гуманітарна криза, немає їжі, немає води, немає медикаментів. Тим не менше, хлопці захищаються. І однієї подяки замало, тому тривають перемовні процеси. Довіри до перемовників щодо Маріуполя, якщо чесно, немає", – розповив Зеленський.

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"Ми домовлялися, що будуть гуманітарні коридори. Хотіли забрати поранених, наших жінок та дітей, але Росія відмовилась", – додав він.

Президент також запевнив, що влада "на зв'язку з хлопцями, що на заблокованому заводі", розмови йдуть "на різних рівнях".

Зеленський також заявив, що знищення українських захисників Маріуполя поставить крапку в перемовинах з Росією.

"Маріуполь – це може бути, як десять Бородянок. І я хочу сказати, знищення наших військових, наших хлопців поставить крапку на всіх перемовинах. Глухий кут – тому що ми не торгуємо територіями та нашими людьми. І чим більше буде Бородянок, тим буде складніше", – сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що за підсумками переговорів з Росією щодо війни можуть бути підписані два документи, один з яких – гарантії безпеки для України.

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