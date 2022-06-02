"Маріуполь – це левова частка": Арестович назвав приблизну кількість загиблих у війні цивільних

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович припускає, що на сьогодні внаслідок повномасштабної війни в Україні загинули декілька десятків тисяч цивільних. Більшість – у Маріуполі.

Російське керівництво спробує приховати точну кількість загиблих мирних жителів.

Про це Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 2 червня.

"У Маріуполі кількість загиблих така, що це дуже схоже на екологічну катастрофу, тому що трупний запах висить у повітрі безперервно. Складно сказати (скільки загинуло цивільних – ред.). Я думаю, що всього в Україні загинуло декілька десятків тисяч цивільних. Я думаю, що Маріуполь – це левова частка. Важко зараз сказати, тому що відсутні дві цифри: ті, що входять, і ті, що залишилися. Щоб різницю подивитися", – розповів радник голови ОП.

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"Безумовно, російське керівництво спробує приховати точну кількість загиблих. Вони для цього і тіла спалюють, прибирають, і ховають у братських могилах. І будуть манкувати: "Так вони ж не загинули, вони виїхали до безкрайньої Росії. А з Росії видавання немає". І так далі", – додав Арестович.

Нагадаємо, як повідомив президент Володимир Зеленський, щодня у війні в Донецькій області гинуть близько 100 українських військових. Ще близько 450-500 зазнають поранень.

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