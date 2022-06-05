Маріуполь – це місто тисячі Бучь: пастор, притулок якого росіяни назвали "нацистською базою", став рятівником для містян

В перші дні війни пастор та капелан Геннадій Мохненко спочатку вивіз вихованців свого реабілітаційного центру, а потім почав евакуйовувати інших маріупольців, яких було понад тисячу.

Його центр для підлітків у складних життєвих ситуаціях росіяни назвали нацистською базою, тож евакуйовуватись доводилось під вибухами під ногами і напрочуд швидко, йдеться в ТСН

Зараз пастор Геннадій Мохненко у Львові показує кадри небезпечної евакуації і звідси вирушає в двотижневе відрядження Європою та США, щоб розповісти світу про жахіття, яке росіяни зробили у Маріуполі. «Те що сталося з моїм рідним містом - це геноцид, без сумнівів. Вони перетворили моє місто в цвинтар», - каже пастор.

Реабілітаційний центр, який Геннадій Мохненко організував у Маріуполі був відомий всьому місту. Там пастор надавав прихисток сиротам, підліткам і жінкам у складних життєвих ситуаціях, але нині праця його життя знищена. «Зараз в моєму домі російська комендатура, вони сплять в ліжках моїх дітей. В мене було 35 прийомних дітей, але я не зміг повернутися і вивезти одну мою доньку, вони вбили її», - розповідає пастор.

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Своїх вихованців і дітей Геннадій почав вивозити з Маріуполя ще в перший день війни. Після порятунку рідних взявся рятувати інших земляків. За кілька місяців разом з іншими капеланами та волонтерами евакуював понад 1200 маріупольців. Особливо нелегко було, коли доводилося рятувати родини військовослужбовців. «Ми знаходили шляхи об’їжджати фільтраційні системи. Тому що багато тих, кого ми евакуювали, якщо б вони йшли через фільтраційну систему, вони б не мали жодного шансу», - каже він.

Про звірства росіян і всіяне трупами місто розповідають усі врятовані. Мати волонтера Стаса хитрощами вибралася з Маріуполя, довелося тікати через Росію. «Вона потрапила в Старобешево на фільтраційний лагер, пройшла фільтрацію, в неї прописка Львівська, бо ми жили у Львові 7 років, тож причепилися. Потім з Москви вона добралася до Риги, а потім я її забрав», - розповідає чоловік.

«Маріуполь - це місто тисячі Буч. Два дні тому відкрили один будинок, один з тисяч, а в підвалі понад 200 людей загиблих, але ж вони вбитих ними спалюють в крематоріях, це така інновація геноциду рашистського», - розповідає Геннадій.

Все це Геннадій хоче розповісти людям, які живуть в інших країнах, а потім знову повернутися на Донеччину - рятувати усіх, кому може допомогти.

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