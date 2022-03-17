"Маріуполь – це наш біль": Єрмак розповів в інтерв’ю CNN про воєнні злочини Росії

Якщо Росію не зупинити сьогодні, завтра вона вторгнеться до нових країн Європи, наголосив голова ОП.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що дав інтерв’ю американському телеканалу CNN, в якому розповів про воєнні злочини Росії та звернувся з закликом припинити війну.
Кілька тез розмови Єрмак опублікував у Мережі 17 березня.
"Сьогодні в розмові з CNN я розповів, що під руїнами драматичного театру в Маріуполі, на який Росія скинула надпотужну бомбу, вціліли люди. Воєнні злочини росіян в Україні ми спостерігаємо щодня. Маріуполь – це приклад, наш біль. Росіяни не пропускають в місто гумконвої вже п’ятий день – це потрібно припинити", – йдеться в повідомленні.
Голова президентського офісу наголосив, що Україна сьогодні воює з Росією не лише за себе, а за всі демократії та вільні народи світу: "Коли ми переможемо – переможе увесь вільний світ".
"Нам потрібно більше допомоги. Ворог щодня руйнує інфраструктуру, школи, лікарні, під реальною загрозою перебувають наші АЕС. Нам потрібне негайне припинення війни. І стабільний мир на століття наперед, гарантії безпеки – це наш пріоритет", – заявив Єрмак.
Він наголосив, що світ нарешті має побачити – Росія будує абсолютно тоталітарну систему, і якщо її не зупинити сьогодні, то завтра вона вторгнеться до нових країн Європи.
Зауважимо, про велику війну в Європі заговорив президент Франції Еммануель Макрон, який закликав готуватися до неї, інвестуючи в армію.
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