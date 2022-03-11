"Маріуполь демонструє всьому світу, що українці – нація, яка ніколи не здається": Вакарчук подякував жителям міста-героя

"Маріуполь демонструє всьому світу, що українці – нація, яка ніколи не здається": Вакарчук подякував жителям міста-героя

Вакарчук наголосив, що увесь український народ з маріупольцями і що скоро їх визволимо.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук записав звернення до жителів Маріуполя, де зараз найважча ситуація через постійні обстріли російський окупантів.

Відео опублікували на Ютуб-сторінці Top UA.

У відео український музикант подякував містянам та захисникам Маріуполя за витримку та стійкість духу.

"Маріуполь демонструє всьому світу, що українці – нація, яка ніколи не здається. Ми всі пишаємось подвигом, який демонструють цивільні та військові. Хочу, щоб жителі Маріуполя знали – ми з вами, ми боремося за вас і ми визволимо вас. Разом ми переможемо. Слава Україні", - підкреслив Святослав Вакарчук.

Раніше лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук приїхав до Миколаєва, аби підтримати мешканців міста. Там співак зустрівся із кіборгом та нардепом Романом Костенком.

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