"Маріуполь мститься": на захопленій Азовсталі прогримів вибух, є постраждалі окупанти

У захопленому російськими військами Маріуполі на "Азовсталі" стався вибух.

Внаслідок вибуху і пожежі, яка розгорілася після, постраждали самі загарбники.

Про це у Телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. В окупантів просто свято мінерів сьогодні. Приблизно о 12:30 ще один вибух. Цього разу в районі Азовсталі. Одночасно на території Азовсталі виникла пожежа. Військовими оточено район, починаючи з району Амстора у Лівобережному районі. За попередньою інформацією, горять залишки вугілля. Попередньо є постраждалі серед окупантів", - написав Андрющенко.

Наразі мер Маріуполя чекає на підтвердження, але "в будь-якому разі новину можна назвати доброю - Маріуполь мститься".

Нагадаємо, вранці, 9 липня, в Маріуполі загинули троє російських саперів під час розмінування міста.

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