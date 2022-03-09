"Маріуполь на наших очах зрівнюють із землею": на Банковій закликають закрити небо і зупинити вбивства мирних громадян

"Маріуполь на наших очах зрівнюють із землею": на Банковій закликають закрити небо і зупинити вбивства мирних громадян

Маріуполь зараз зрівнюють із землею за допомогою реактивної артилерії РФ, зазначив Подоляк.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи авіаудар Росії по пологовому будинку в Маріуполі, заявив, що окупанти на наших очах зрівнюють місто із землею. У зв'язку з черговим нападом російських окупантів Подоляк закликав міжнародну спільноту негайно закрити небо, щоб зупинити вбивства.

Про це радник голови Офісу президент написав у Twitter.

"Маріуполь на наших очах зрівнюють із землею реактивною артилерією РФ. Прямий удар по пологовому будинку. Породіллі та діти – під завалами. Замість нових життів – смерті. Цього замало, щоб закрити небо від ракет РФ? Хіба це не аргумент, щоб зупинити вбивство мирних громадян?", - зазначив він.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли пологовий будинок у Маріуполі: багато поранених і вбитих жінок (фото, відео).

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