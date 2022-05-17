Маріуполь на порозі епідемічної та екологічної катастроф - мер Бойченко

Оточений окупантами Маріуполь - на межі епідемічної та екологічної катастроф. Крім того, у місті залишається гуманітарна проблема. Кількість їжі та питної води обмежена.

Про це 17 травня під час телемарафону повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

"Ми стоїмо сьогодні на порозі епідемічної проблеми, яка може виникнути влітку. Тому що в місті немає каналізації, яка працює, а багато людей залишається там", - сказав Бойченко.

За його словами, до цього додається те, що російські окупаційні війська за два місяці жорсткої руйнівної війни вбили понад 20 тисяч місцевого населення.

"І ховали людей вони по-різному. У різних місцях, накопичували тіла загиблих у братських могилах, ховали ці військові злочини, тому це має ознаку майбутньої екологічної катастрофи. Тобто сьогодні нам всім треба розуміти, що може відбутися", - попередив мер.

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Бойченко пояснив, що в Маріуполі можуть спалахнути інфекційні захворювання. Він зазначив, що в місті залишається понад 100 тисяч людей.

"Нам треба створити стійкі коридори і рятувати життя маріупольців. Щоб вони мали змогу виїжджати на підконтрольну частину нашої держави", - закликав мер.

Він додав, що обмежень на в'їзд до Маріуполя немає. Однак виїхати звідти дуже складно.

"Ми маємо розуміти, що обмежень таких немає, але ж в'їхати можна, а виїхати дуже складно. Потім треба буде проходити ці тортури, фільтраційні центри, отримувати ці довідки. Не всі, хто потрапляє до Маріуполя, можуть звідти виїхати", - пояснив Бойченко.

Нагадаємо, 16 травня у ЗМІ почала з'являтися інформація про евакуацію поранених українських бійців з маріупольської "Азовсталі", де майже три місяці тримають оборону захисники міста. Ввечері це підтвердила українська влада, а президент Володимир Зеленський записав відеозвернення. 16 травня стало початком операції з порятунку оборонців Маріуполя.

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