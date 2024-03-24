Маріуполь: окупанти виселятимуть з квартир людей, які не отримали російський паспорт

Від 1 липня 2024 року окупанти планують виселяти жителів Маріуполя з їхніх помешкань, якщо вони не отримають російський паспорт.

Про це в етері Еспресо повідомив депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін.

"В Маріуполі окупанти посилюють інформаційну кампанію з паспортизації населення. Зараз росіяни розповсюджують інформацію про те, що від 1 липня цього року маріупольці, які не отримали російський паспорт, будуть виселені зі своїх квартир. Окупанти повідомляють, що будуть визнавати таких людей іноземними громадянами. В такому випадку в людей буде 90 діб, щоб залишити тимчасово окуповану територію України", - сказав Забавін.

За його даними, людей примушують отримувати російські паспорти.

"Раніше окупанти вдавались до інших методів примусу для паспортизації на ТОТ. Зокрема, не видавали ліки, гуманітарну допомогу й соціальне забезпечення. Зараз вони вже взялись за самих стійких людей, які відмовляються від російського громадянства. Тобто люди, які намагалися зберегти своє житло від колаборантів, тепер змушені будуть або виїхати, або отримати російський паспорт", - додав він.

Раніше маріупольці скаржилися, що РФ зовсім не відновлює їхнє житло, як обіцяла. Люди показали "відновлені" квартири, які більше нагадують руїни. До прикладу, у будинку на Кірова: аварійні стелі, немає проводки, а взимку – 8 градусів тепла.

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