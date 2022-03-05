Маріуполь перебуває в оточенні, евакуацію так і не вдалося провести через обстріли

Маріуполь перебуває в оточенні, евакуацію так і не вдалося провести через обстріли

Окупанти стріляють по житлових масивах міста з "Градів" та гаубиць.

Маріуполь Донецької області станом на вечір 5 березня перебуває в оточенні російських військ і для евакуації населення вкрай необхідний режим припинення вогню.

Про це в ефірі спільного марафону українських телеканалів розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

"Наголошую, що сьогодні Маріуполь перебуває в блокаді, руйнується інфраструктура, багато поранених, на жаль, багато ­– не з нами. Окупанти стали навколо міста та стріляють по житлових масивах, встановили "Град", гаубиці", – розповів мер.

Він наголосив, що всупереч домовленостям під час підготовки до евакуації сьогодні окупанти відкрили вогонь.

"Я сьогодні не є стороною переговорів. Дякуємо тим, хто працює над тим, щоб отримати зелений коридор. Я одержав команду, щоб сьогодні організувати команди, локацію. Розпочався обстріл Маріуполя. Дивом сьогодні люди, які прийшли, не постраждали. Постраждала техніка, яка прийшла на евакуацію. Нам потрібні гарантії", – розповів Бойченко.