Маріуполь продовжують захищати: у місті знищують підрозділи ворога

Українські захисники продовжують захищати місто від ворогів.
Українські захисники у Маріуполі знищують цілі підрозділи російських окупантів. Місто практично очищене від загарбників.
Про це повідомив Андрій Білецький.
Українські захисники продовжують захищати місто від ворогів.
"Цілі підрозділи ворога вже майже знищені. Так практично припинила свою існування однієї БТГр 102 полку 150 мотострілецької дивізії збройних Росії. Час рішучих дій настав", - повідомив Білецький.
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