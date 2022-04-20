Маріуполь рівняв із землею російський генерал з Одеси — українська розвідка

Російський генерал-лейтенант Кобилаш Сергій Іванович, який здійснював килимове бомбометання густонаселених територій Маріуполя, виявився уродженцем Одеси.

Командувач далекої авіації ВКС ЗС РФ Сергій Кобилаш завдавав масованих ударів крилатими ракетами по українських містах та об'єктах інфраструктури.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Російський воєнний злочинець, як виявилося, народився в Одесі. Однак від 1987 року несе службу в російській армії.

Так, Кобилаш брав безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні до України. Під його керівництвом вперше після закінчення Другої світової війни окупанти здійснювали килимове бомбометання густонаселених територій Маріуполя.

Українська розвідка також повідомляє, що як командувач далекої авіації, Кобилаш мав безпосередній стосунок до проведення операції російських військових у Сирії, що призвело до масової загибелі місцевого цивільного населення. Натомість у лютому 2017 року за участь у знищенні мирних сирійців Путін нагородив одесита званням "генерал-лейтенант".

Слід також зазначити, що у серпні 2008 року, під час військової агресії Москви проти Грузії, як командир 368-го штурмового авіаційного полку, Кобилаш керував діями підлеглих і особисто, як пілот, бомбардував грузинські міста. Цього разу за вбивства мирного населення Путін нагородив військового званням "Героя Росії".

Кобилаш брав участь і в обох Чеченських війнах. Там він здійснив десятки бойових вильотів, зокрема з використанням заборонених касетних та вакуумних бомб.

Наразі окупант живе у Москві в трикімнатній квартирі. Дружина російського злочинця також військова. Одесит має вже заміжню доньку.

ГУР Міноборони

Нагадаємо, генерал Росії Віталій Школенко, який віддавав накази про обстріли Бучі та Ірпеня, виявився українцем. Зрадник є уродженцем Уманського району на Черкащині.

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