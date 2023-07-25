Маріуполь "розбирають на металобрухт": окупанти остаточно знищують залізницю

Російські загарбники продовжують "покращувати" життя маріупольців з приходом "руского міра" до міста.

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни збирають порізати залізничні вагони на металобрухт і відправити його до Донецька.

Про це пише Маріупольська міська влада.

За словами "представника" одного з комунальних підприємств міста – "вагони будуть розрізати і відправляти до Донецька на переплавку".

"Це і не дивно. Окупанти не можуть відновити нормальну роботу жодного з великих підприємств міста. Відсутнє й залізничне сполучення. Саму ж залізницю вони знищили під час блокади міста. Тож основа економіки – мародерство", - пише міськрада.

Росіяни вже вивезли з маріупольського порту металу на $25 мільйонів. Проте їм цього замало, вони продовжують різати та вивозити все, що ще залишилось у розбомбленому місті.

Нагадаємо, окупанти влаштували через Маріуполь найбільше переміщення техніки від початку літа (фото, відео).

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