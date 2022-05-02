Маріуполь, схід та південь України захищають найпотужніші українські військові - Зеленський

Маріуполь, схід та південь України захищають найпотужніші українські військові.
Посилити ситуацію було неможливо.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістом грецького суспільного мовника ΕRΤ.
“Порівнювати державу, яка більше нас в 28 разів, армію, яка більше нашої в багато-багато разів, техніку, якої у них більше в 20-30 разів - складно. Тому ми боремося так, як ми боремося. І я думаю, всі це бачать”, - наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що Зеленський назвав збитки, які Росія заподіяла Україні.
Читайте також:
- Як виїхати з Одеси: графік руху потягів у межах України та за кордон на 3 травня
- У Львівській області поліція затримала чоловіка, який продав волонтерам неякісні пластини для бронежилетів
- У зоопарку Маріуполя від російських обстрілів загинуло 19 тварин