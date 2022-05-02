Маріуполь, схід та південь України захищають найпотужніші українські військові - Зеленський

Маріуполь, схід та південь України захищають найпотужніші українські військові.

Посилити ситуацію було неможливо.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістом грецького суспільного мовника ΕRΤ.

“Порівнювати державу, яка більше нас в 28 разів, армію, яка більше нашої в багато-багато разів, техніку, якої у них більше в 20-30 разів - складно. Тому ми боремося так, як ми боремося. І я думаю, всі це бачать”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський назвав збитки, які Росія заподіяла Україні.

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