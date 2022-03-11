Маріуполь та Волноваха залишаються повністю заблокованими — Зеленський

Російські окупанти не припинили вогонь для створення гуманітарного коридору.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти не припиняють обстрілювати Маріуполь, перешкоджаючи створенню гуманітарного коридору для евакуації населення і доставлення до міста допомоги.

Про це він повідомив під час звернення пізнього вечора у четвер, 10 березня.

За словами президента, російські окупанти провели танкову атаку у тому місці, яким повинен був проходити транспорт із вантажем гуманітарної допомоги.

“Я вирішив все одно направити колону вантажівок для Маріуполя з їжею, водою, ліками. Я вдячний всім водіям, хоробрим людям, які були готові виконати цю надважливу місію. Але окупанти розпочали танкову атаку саме там, де мав бути цей коридор — коридор життя для маріупольців. Вони зробили це свідомо, вони знали, що зривають”, - сказав Зеленський.

Як повідомив президент, у четвер, 10 березня, російські окупанти зруйнували будівлю головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області.

“Саме поряд з цією будівлею було те місце, де мали збиратися маріупольці на евакуацію. Це відвертий терор, зухвалий терор від досвідчених терористів. Світ повинен це знати, повинен це визнати. Ми усі маємо справу з державою-терористом”, - емоційно говорив він.

Водночас Зеленський запевнив, що українська влада не припинятиме спроби довезти в Маріуполь допомогу, якої потребують люди.

Він також зазначив, що окупанти намагаються блокувати зв’язок, щоб мешканці міста, яке вони взяли в заручники, не могли дізнатися про актуальну інформацію. З цього приводу президент закликав українців: “Якщо ви маєте можливість говорити з маріупольцями, писати їм, поширюйте, будь ласка, правду. Нагадуйте їм, що Україна всім серцем з ними. І робить усе, щоб припинилося катування міста”.

Нагадаємо, у четвер, 10 березня, близько 08:00 російська армія здійснила авіаналіт на Маріуполь.

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