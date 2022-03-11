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Маріуполь та Волноваха залишаються повністю заблокованими — Зеленський

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Маріуполь та Волноваха залишаються повністю заблокованими — Зеленський

Associated Press

Російські окупанти не припинили вогонь для створення гуманітарного коридору.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти не припиняють обстрілювати Маріуполь, перешкоджаючи створенню гуманітарного коридору для евакуації населення і доставлення до міста допомоги.

Про це він повідомив під час звернення пізнього вечора у четвер, 10 березня.

За словами президента, російські окупанти провели танкову атаку у тому місці, яким повинен був проходити транспорт із вантажем гуманітарної допомоги.

“Я вирішив все одно направити колону вантажівок для Маріуполя з їжею, водою, ліками. Я вдячний всім водіям, хоробрим людям, які були готові виконати цю надважливу місію. Але окупанти розпочали танкову атаку саме там, де мав бути цей коридор — коридор життя для маріупольців. Вони зробили це свідомо, вони знали, що зривають”, - сказав Зеленський.

Як повідомив президент, у четвер, 10 березня, російські окупанти зруйнували будівлю головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області. 

“Саме поряд з цією будівлею було те місце, де мали збиратися маріупольці на евакуацію. Це відвертий терор, зухвалий терор від досвідчених терористів. Світ повинен це знати, повинен це визнати. Ми усі маємо справу з державою-терористом”, - емоційно говорив він.

Водночас Зеленський запевнив, що українська влада не припинятиме спроби довезти в Маріуполь допомогу, якої потребують люди.

Він також зазначив, що окупанти намагаються блокувати зв’язок, щоб мешканці міста, яке вони взяли в заручники, не могли дізнатися про актуальну інформацію. З цього приводу президент закликав українців:  “Якщо ви маєте можливість говорити з маріупольцями, писати їм, поширюйте, будь ласка, правду. Нагадуйте їм, що Україна всім серцем з ними. І робить усе, щоб припинилося катування міста”.

Нагадаємо,  у четвер, 10 березня, близько 08:00 російська армія здійснила авіаналіт на Маріуполь.

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