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Маріуполь у тумані: фото окупованого міста нагадують постапокаліптичне кіно

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
Дата публікації
Перегляди
859
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Маріуполь у тумані: фото окупованого міста нагадують постапокаліптичне кіно

Маріуполь / Фото: Маріупольська міська рада

Тимчасово окупований Маріуполь шокує постапокаліптичними знімками.

Захоплений Маріуполь укритий щільним туманом, крізь який ледве проглядаються силуети зруйнованих будівель та уламків.

Моторошні фото показали у Маріупольській міській раді.

"Окупований Маріуполь накрило туманом. Тепер місто скоріше нагадує кадри з постапокаліптичного фільму. Місто-привид без людей та у руїнах. Але це не кіно, а реальність, яку принесли російські загарбники", - йдеться у повідомленні.

Маріуполь / © Маріупольська міська рада
Маріуполь / Фото: Маріупольська міська рада
Маріуполь / © Маріупольська міська рада
Маріуполь / Фото: Маріупольська міська рада
Маріуполь / © Маріупольська міська рада
Маріуполь / Фото: Маріупольська міська рада
Маріуполь / © Маріупольська міська рада
Маріуполь / Фото: Маріупольська міська рада
Маріуполь / © Маріупольська міська рада
Маріуполь / Фото: Маріупольська міська рада

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі російські війська облаштовують свої бази просто посеред житлових будинків людей. Таким чином вони використовують тактику "живого щита".

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Дата публікації
Перегляди
859
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