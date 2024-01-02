Маріуполь у тумані: фото окупованого міста нагадують постапокаліптичне кіно

Тимчасово окупований Маріуполь шокує постапокаліптичними знімками.
Захоплений Маріуполь укритий щільним туманом, крізь який ледве проглядаються силуети зруйнованих будівель та уламків.
Моторошні фото показали у Маріупольській міській раді.
"Окупований Маріуполь накрило туманом. Тепер місто скоріше нагадує кадри з постапокаліптичного фільму. Місто-привид без людей та у руїнах. Але це не кіно, а реальність, яку принесли російські загарбники", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі російські війська облаштовують свої бази просто посеред житлових будинків людей. Таким чином вони використовують тактику "живого щита".
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