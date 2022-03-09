Маріуполь в облозі, у Мар'їнці триває бій - голова Донецької ОДА розповів про ситуацію в області

Найгірша ситуація у Маріуполі.
Ситуація у Донецькій області станом на ранок 9 березня залишається складною, оскільки окупанти не припиняють обстріли мирного населення.
Як повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, Маріуполь залишається в облозі.
"Росіяни знову перешкодили мирним мешканцям міста виїхати, а гуманітарному вантажу — заїхати до міста. Це — геноцид у центрі Європи у 21 столітті!", - заявив він.
Щодо ситуації у інших районах області, то у Мар'їнській громаді від початку доби триває бій, ворог обстрілює наші позиції з Градів та 120-мм мінометів.
У Світлодарській громаді обстріли тривають, є пошкоджені будинки. Деталі можна буде встановити після закінчення обстрілів.
В Авдіївській громаді ніч минула відносно спокійно, без обстрілів мирного населення, без втрат.
У Торецькій громаді пошкоджено 2 будинки у смт Північне. Відновлено електропостачання 2 котелень та приватного сектору. Зранку роботи продовжаться.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 13-й день. Окупанти вже декілька днів не надають гуманітарних коридорів мирним мешканця, які стали заручниками російських злочинців у містах, що залишилися без світла, води, опалення, медикаментів та їжі.
Читайте також: