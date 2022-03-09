Маріуполь в облозі, у Мар'їнці триває бій - голова Донецької ОДА розповів про ситуацію в області

Маріуполь в облозі, у Мар'їнці триває бій - голова Донецької ОДА розповів про ситуацію в області

Найгірша ситуація у Маріуполі.

Ситуація у Донецькій області станом на ранок 9 березня залишається складною, оскільки окупанти не припиняють обстріли мирного населення.

Як повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, Маріуполь залишається в облозі.

"Росіяни знову перешкодили мирним мешканцям міста виїхати, а гуманітарному вантажу — заїхати до міста. Це — геноцид у центрі Європи у 21 столітті!", - заявив він.

Щодо ситуації у інших районах області, то у Мар'їнській громаді від початку доби триває бій, ворог обстрілює наші позиції з Градів та 120-мм мінометів.

У Світлодарській громаді обстріли тривають, є пошкоджені будинки. Деталі можна буде встановити після закінчення обстрілів.

В Авдіївській громаді ніч минула відносно спокійно, без обстрілів мирного населення, без втрат.

У Торецькій громаді пошкоджено 2 будинки у смт Північне. Відновлено електропостачання 2 котелень та приватного сектору. Зранку роботи продовжаться.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 13-й день. Окупанти вже декілька днів не надають гуманітарних коридорів мирним мешканця, які стали заручниками російських злочинців у містах, що залишилися без світла, води, опалення, медикаментів та їжі.

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