Маріуполь ввійде до переліку міст світу, які зруйнувала війна - дипломат ЄС

Генеральний консул Греції пробув в Україні чотири дні.

Останній дипломат ЄС, який покинув Україну, генеральний консул Греції Маноліс Андрулакіс заявив, що Маріуполь ввійде до списку міст, які були зруйновані внаслідок війни.

Про це пише Reuters.

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"Я сподіваюся, що ніхто ніколи не побачить те, що бачив я", — сказав Андрулакіс, коли 20 березня прибув до міжнародного аеропорту Афін.

Генеральний консул Греції пробув в Україні чотири дні і разом із 10 іншими громадянами Греції виїхав до Румунії через Молдову. Андрулакіс допоміг десяткам громадян Греції та етнічним грекам евакуюватися зі зруйнованого Маріуполя після вторгнення Росії.

"Маріуполь увійде до списку міст, які були повністю зруйновані війною, мені не потрібно їх називати – це Герніка, Ковентрі, Алеппо, Грозний, Ленінград", – зазначив дипломат.

За інформацією МЗС Греції, Андрулакіс став останнім дипломатом ЄС, який покинув Маріуполь. Також з регіону евакуювали п онад 150 громадян Греції, екіпажів суден і етнічних греків. Повідомляється, що в Маріуполі загинули щонайменше 10 етнічних греків, ще кілька з них отримали поранення.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ вважають вивезення армією Росії українців із Маріуполя до Росії аналогічним з діями нацистів у Другу світову війну.

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