Маріуполь, який окупанти обстрілювали 14 годин поспіль, під загрозою гуманітарної катастрофи - голова ОДА

За словами очільника ОДА, у лікарнях міста перебуває понад 200 поранених мирних мешканців.

У Маріуполі окупанти влучили в один з найбільших у місті гіпермаркетів "Епіцентр". Наразі водопостачання, електропостачання, шляхи підвозу продуктів харчування заблоковані. Фактично місто під загрозою гуманітарної катастрофи.

Про це 3 березня в ефірі одного з телеканалів повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

За його словами, влада вирішує питання про відкриття одного зі шляхів для підвозу продуктів у місто. Наші військові обороняють усі підходи до міста, вони нищать ворога, але ворог намагається таким чином тиснути на мирне населення.

"Підрахунок жертв і поранених від обстрілів численних, які минулої доби тривали понад 14 годин поспіль, дуже важко вести, у лікарнях міста перебуває понад 200 поранених мирних мешканців. Люди перебувають в укриттях. Ситуація дуже складна", - додав Кириленко.