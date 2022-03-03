Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Маріуполь, який окупанти обстрілювали 14 годин поспіль, під загрозою гуманітарної катастрофи - голова ОДА

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Маріуполь, який окупанти обстрілювали 14 годин поспіль, під загрозою гуманітарної катастрофи - голова ОДА

За словами очільника ОДА, у лікарнях міста перебуває понад 200 поранених мирних мешканців.

У Маріуполі окупанти влучили в один з найбільших у місті гіпермаркетів "Епіцентр". Наразі водопостачання, електропостачання, шляхи підвозу продуктів харчування заблоковані. Фактично місто під загрозою гуманітарної катастрофи.

Про це 3 березня в ефірі одного з телеканалів повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

За його словами, влада вирішує питання про відкриття одного зі шляхів для підвозу продуктів у місто. Наші військові обороняють усі підходи до міста, вони нищать ворога, але ворог намагається таким чином тиснути на мирне населення.

"Підрахунок жертв і поранених від обстрілів численних, які минулої доби тривали понад 14 годин поспіль, дуже важко вести, у лікарнях міста перебуває понад 200 поранених мирних мешканців. Люди перебувають в укриттях. Ситуація дуже складна", - додав Кириленко.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
Наступна публікація