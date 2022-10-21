Маріуполь захопили через халатне ставлення до оборони – начальник штабу "Азову"

Богдан Кротевич наголошує, що Маріуполь не здали, але мало місце халатне ставлення до ворога і до планування.

Захоплення росіянами Маріуполя – це результат недбалого ставлення до ворога і до планування оборони.

Таку думку висловив начальник штабу полку "Азов", один із захисників "Азовсталі" Богдан Кротевич ("Тавр") в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"У мене є прізвища. Коли закінчу питання з обміном полонених, організаційні питання, то я обов'язково напишу лист до Офісу генпрокурора, щоб люди, які винні в тому, що під час оборони Маріуполя сталося так, як сталося, отримали покарані", – зазначив він.

"Тавр" розповів, що правоохоронці його ще не розпитували про ці питання, але запевнив, що має "чудову взаємодію" з Головним управлінням розвідки, СБУ, МВС, які йдуть на зустріч "азовцям".

"Я і "Редіс" (Денис Прокопенко) були свідками того, як відбувалося планування оборони Маріуполя. І тоді вже ми казали, що є проблеми. Якщо питання в тому, чи Маріуполь здали, то я скажу, що ні. Це просто халатне ставлення до ворога і до планування. Це, якщо брати зону відповідальності Об'єднаних сил", – вважає "азовець".

Також Кротевич звернув увагу на південний напрямок. За його інформацією, ворожі війська, які просувалися з Криму, жодного спротиву не відчували.

"Вони підійшли до Мангуша десь і тільки потім їх вже почала вражати артилерія Об'єднаних сил. Є така структура, як об'єднане угруповання "Південь", яка повинна була обороняти це місце (південь України. – Ред.)", – каже Кротевич.

"Тавр" наголошує, що напрямок з Криму ще від 2015 року був "незакритим" і там дуже слабко була побудована оборона.

"Якщо там просто закрили б артилерією (перешийок з Криму на материкову частину України. – Ред.), то ворог би не пройшов. Херсон не був би окупований, Бердянськ не був би окупований, Мелітополь не був би окупований. Так, ми опинилися б в оточенні, але кільце закрила б східне угрупування окупантів, яке пройшло між Волновахою і Маріуполем. Ми чекали десантної висадки РФ з узбережжя, але її так і не було", – сказав Кротевич.

Нагадаємо, 16 травня почався вихід українських військових із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Захисники маріупольської "Азовсталі" героїчно тримали оборону близько двох місяців, сковуючи переважаючі сили окупантів. Захисники "Азовсталі" не дали ворогові можливості перекинути багатотисячні підрозділи на інші напрямки у той час, коли Україні потрібно було успішно провести мобілізацію та підготувати нові підрозділи.

21 вересня Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову" (фото).

200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

Командири захисту "Азовсталі" Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар "Калина", Денис Шлега та Олег Хоменко перебуватимуть у Туреччині до кінця війни. Такими були умови обміну.

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