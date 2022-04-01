Маріуполь залишається закритим для в'їзду та дуже небезпечним до виїзду на власних автівках - радник мера

Маріуполь залишається закритим для в'їзду та дуже небезпечним до виїзду на власних автівках - радник мера

Евакуація з Бердянська до Запоріжжя триває.

Маріуполь залишається закритим для в'їзду та дуже небезпечним для виїзду особистим транспортом.

Про це 1 квітня повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Місто залишається зачиненим для в'їзду та дуже небезпечним до виїзду власним транспортом. До того ж окупанти від вчора категорично не пропускають ніякі гуманітарні вантажі, навіть у малих обсягах, в місто. Досі залишаються незрозумілими причини таких дій, але наші прогнози залишаються невтішними. Ми не бачимо реального бажання росіян та їх сателітів щодо надання можливості маріупольцям евакуюватись на контрольовану Україною територією", - зазначив Андрющенко.

За його словами, наразі люди, які раніше виїхали з Маріуполя, сідають в евакуаційні автобуси з Бердянська до Запоріжжя. Попередньо колону завантажено на 50%. Андрющенко наголосив, що основна проблема знову полягає в тому, що окупанти не пропускають автобуси до Бердянська. Він додав, що зранку маріупольці "майже мирним штурмом" подолали спротив росіян щодо пропуску людей з Бердянська. Для зворотного руху із Запоріжжя до Бердянська також сформована колона, яка вже збирається вирушити в Бердянськ.

Варто зазначити, що 31 березня віце-прем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що із заблокованого окупантами Маріуполя вдалося вивезти 75 тис. осіб, ще близько 100 тис. потребують негайної евакуації. Крім того, росіяни насильно депортували до РФ чи окупованих територій Донбасу близько 45 тис. маріупольців.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 37-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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