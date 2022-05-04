Маріупольців депортують до Владивостока та пропонують низькооплачувану роботу: стали відомі умови, в яких живуть українці

Маріупольців депортують до Владивостока та пропонують низькооплачувану роботу: стали відомі умови, в яких живуть українці

Три сотні мешканців Маріуполя російські окупанти депортували до Владивостока. Їх розселили в селище Врангеля до будівель, які є чимось середнім між гуртожитком та отелем.

Годують, але гроші не видають. Українці мають змогу влаштуватися лише на низькооплачувану роботу.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Як повідомляється, речами депортованих українців не забезпечують, годують тричі на день, але якість цієї їжі під питанням. Документів у людей немає, триває процедура оформлення.

“Обіцяють через два тижні закінчити бюрократичні процедури щодо оформлення і провести подальше переселення в інші містечка. Щодо роботи - виключго з запропонованого. Низьковаліфікований і низькооплачуваний труд. Формально, росіяни кажуть про можливість потім у будь-який час відмовитись від статусу “укриття від війни”, але довіри цьому немає. Фактично, наших людей з теплого приазов’я вивезли за 9,6 тисяч кілометрів в дупу світу, де найтепліший місяць - серпень з температурою +21. Задля чого?” - розповів Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що на Луганщині окупанти обстріляли школу, протитуберкульозний диспансер та житлові будинкі.

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