Маріупольців, які опинилися в руках окупантів, намагаються депортувати або мобілізувати у війська загарбників - Зеленський

Ситуація в Маріуполі залишається без змін – максимально жорсткою.

Російські військові блокують будь-які намагання організувати гуманітарні коридори та врятувати наших людей.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні 19 квітня.

"Місцевих мешканців, які опинилися в руках окупантів, намагаються депортувати або навіть мобілізувати в окупаційні війська. Доля як мінімум десятків тисяч маріупольців, які були раніше переміщені на територію, підконтрольну Росії, невідома. На жаль, ми не чуємо відповіді від Росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців і захисників Маріуполя. І на це мовчання варто звернути увагу всім, хто був чи може бути пов'язаний із Росією. Коли буде вирішуватися ваша доля, у Москві мовчатимуть. Це показово. І це найкращий аргумент, щоб не зв'язуватися з Російською Федерацією", - заявив Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 55-го дня війни

Нагадаємо, у посольстві США заявили, що Путін влаштовує у Маріуполі другу Чечню. Президент Росії вчиняє з населенням окупованих українських міст те саме, що робив з чеченцями під час загарбницької війни – знущається з мирних жителів у "фільтраційних" таборах.