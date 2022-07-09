Маріупольців закликають евакуюватись: окупанти розмістили склади бойових комплектів у житлових кварталах

Вчора, 8 липня, до тимчасово окупованого Маріуполя прибуло п’ять великих автобусів з російськими військовими з напряму Волноваха/Донецьк. Автобуси проїхали до Приморського району.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, така ротація вказує на посилення охорони перш за все в морського порту в зв'язку з початком його реального відновлення як військово-вантажної бази.

"Підтверджено місце розташування двох складів БК (бойових комплектів - ред.) окупантів в житлових кварталах. Тому, з урахуванням військової ситуації та потужностей HIMARS що надійшла на озброєння української армії, радимо маріупольцям, яких окупанти намагаються використати в якості "живого щита" прикриття складів терміново евакуюватись або тимчасово обрати інше місце мешкання для власної безпеки", - зазначив він.

Нагадаємо, окупанти вже понад місяць не завозять гуманітарку до Маріуполя.

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