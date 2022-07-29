Маріупольські актори вийдуть на сцену в Києві, щоб "зіграти" кожен свою трагедію

У київському театрі на Подолі сьогодні прем'єра маріупольського театру «Концепція». Виставу «Обличчя кольору війни» актори написали за реальними подіями. Усі місяць провели в окупації, ховаючись від обстрілів у власному ж театрі.

Аскетичні декорації: лавки замість ліжок, простий посуд, каністри з водою і розетка, йдеться в ТСН.

«Все місто, як привид, із фільму жахів: будинки обвуглені, стіни у вогні», - каже режисер цієї вистави Олексій.

«24 числа вранці я вийшла із дому і вже туди не повернулась», - каже акторка Ганна.

Вона до війни жила на лівому березі міста, в окупації була місяць. «для мене важливо було нагодувати батьків, і я не можу, я досі згадую очі батьків, коли вони дуже хотіли хліба, а на восьме березня мені подарували пів буханки хліба. І це був найкращий подарунок», - каже вона.

Ганна розповідає, в перші дні ще сподівались, що все закінчиться швидко. Але зрештою зважились виїхати. «В Бердянську я не змогла виїхати в бік України. Я поблукала планетою! Їхали через Європу? Я пройшла Грузію, Туреччину, Грецію, Швейцарію», - розповідає акторка.

Олексій виводив тих, хто переховувався разом з ним у будівлі театру – пішки. «Нас почали бомбити, відчуття було, що стріляють просто в нас, не дозволяли вийти. Для мене найстрашніше біло - це моя мама. Їй 70 років, вона дуже погано ходить», - каже чоловік.

Коли вже дістався Запоріжжя, одразу почав – шукати своїх акторів. З’ясувалось, що більшість акторів в Києві, тож почав вмовляти їх зі сцени розповісти про те, що довелось пережити. Акторки кажуть, що погодитися грати було непросто. «Я не мрію, я знаю про те, що Маріуполь буде українським, але мені в ньому більше немає місця. Це велика душевна рана. Там нічого не залишилося», - каже одна із акторок.

«За згадки про те, що в тебе більше немає дома... Напевно, це ніколи не піде. Так, ти сильна людина, ти продовжуєш жити, але, напевно, це не можна назвати повноцінним життям», - додає колега.

У Маріуполі це був аматорський театр, більшість акторів не професійні. Про відновлення свого колишнього репертуару вони поки не думають. І взагалі не загадують, чим будуть займатися далі. Цю виставу, кажуть, зробили зокрема для того, аби їхнє рідне місто Маріуполь – пам’ятали.

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