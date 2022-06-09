"Маріупольські націоналістки" пройшли фільтрацію росіян, але змогли вивести український прапор із місцевої школи

Із синьо-жовтим прапором у рюкзаку через Росію та Білорусь, дивом вибралися з окупації троє маріупольок. Вони називають себе "маріупольськими націоналістами".

У середині квітня від «рускава міра» з міста Марії втрьох тікали через Росію, Білорусь аж до Польщі. За два тижні здолали дві з половиною тисячі кілометрів, аби врешті дістатися безпечного місця, із собою три покоління жінок - бабуся, мама і донька-онучка - взяли собаку і синьо-жовтий прапор із 69 маріупольської школи, йдеться в ТСН.

«Це прапор України, ми взяли його в моїй школі, моя школа була на українській мові. Ми його дуже добре заховали і сподівалася, що його ніхто не знайде», - розповідає дівчинка.

Цю таку дорогу частинку Батьківщини Світлана, Олена і Настя ховали серед особистих речей. Нині неподалік Варшави тримаються за нього, як за рятівну соломинку. «Я коли зайшла в школу там цих прапорів було розкидано, десяток щонайменше. Я вибрала один, інші склала в купочку і спрятала в шухляду, щоб ніхто по них не топтався», - розповідає Світлана.

Від початку повномасштабної військової агресії, вони перечікували всі обстріли у свої десятиповерхівці у східному районі, неподалік «Азовсталі». У підвал не йшли, бо туди був приліт. Постійні обстріли, повну відсутність світла, газу і води вони терпіли як могли. «-14 градусів на вулиці, опалення нема. На вогнищі відро води, наливали в дволітрові пластикові пляшки, обкладати так дитину. Дитина в нас була понад місяць зовсім без хліба. Стоїш, дивишся у вікно, а дім перед тобою сиплеться», - пригадує Світлана.

«Найстрашніше було, коли з літака бомбили, бо ми ж на 9 поверсі живемо і в нас могло потрапити. Ми боялися, що ми не виживимо», - додає Настя.

Одразу після Великодня знайомий погодився вивезти жінок і дитину, довелося їхати через Росію. Спершу дісталися до Безіменного на Донеччині, наступного дня до Старобишева, де на втікачок чекав увесь жах фільтраційного табору. «Перевіряли усі телефони, перевіряли досьє, відбитки пальців, фотографували як зеків, на право, на ліво. Тільки тримали, чекали, коли може хтось розколеться, може хтось скаже щось не те. То було принизливо, бо тебе розглядають як злочинця якогось», - пригадує Олена.

«Питання про ставлення до Росії, ставлення до України, чи є зв’язки з українською армією. Там була така анкета, де ти повинен був написати, як ти до кого ставишся, вибір був один - уникати прямих відповідей», - переконує Світлана.

Більше десяти годин тривала фільтрація, врешті жінок випустили далі. Автобусом завезли до Таганрога, там формували евакуаційні потяги до Уфи, Владивостока і Урала, але волонтери допомогли жінкам дістатися Білорусі. З Тагарона до Мінська понад 30 годин їхали мікроавтобусом, далі були Стовпці, Брест і врешті Варшава.

У Польщі родина вже місяць, але «серце болить» за 80-річну бабусю, яку не вдалося вивезти, бо жила на іншому кінці міста, зараз зв’язку з нею нема. «Я вже не кажу про евакуацію, якби когось знайти, щоб їй там допомогли хоча б якось, щоб людина достойно своє життя дожила», - просить Світлана.

До кінця червня Світлана, Олена і Настя житимуть безкоштовно у хостелі, що робити далі, не знають. Повертатися в Маріуполь поки він окупований не хочуть. «Жити там, це, я не знаю для кого... Це повна безнадія. Примушують вчителів, вихователів садочків на 12 червня - день Росії, щоб діти зі щасливими обличчями заспівали гімн і гімни «молодих республік». І вона зараз у цій «денеерівщині» буде вивчати біографію «Мотороли», «Гіви», Захарченка, бандюків оцих, чи того неадекватного Путіна», - розповідає Світлана.

Жінки кажуть, душевні рани від війни гоїтимуть ще довго, понад усе мріють повернутися додому, якого зараз фактично немає, побачити бабусю, але духом вони не падають і вірять, що свій синьо-жовтий вже скоро вивісять у місті-герої Маріуполі.

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