Маріупольський державний університет відновить свою роботу в іншому місті України - ректор

Маріупольський державний університет продовжить працювати, тимчасово в іншому місті.

Ректор Маріупольського державного університету Микола Трофименко повідомив, що вищий навчальний заклад відновить свою роботу в іншому місті України.

За його словами, незважаючи на все пережите, МДУ продовжить працювати, тимчасово в іншому місті.

Про це повідомляє mrpl.city.

"Колективом було ухвалено рішення відновити роботу в іншому місті країни. Ми відновимо наш університет, ми зробимо його ще кращим. Ми зможемо зробити так, щоб він вижив і гордо носив свою назву. І ми обов'язково повернемося до нашого прекрасного міста, відновимо та відбудуємо його", - заявив він.

Нагадаємо, 16 березня російська армія скинула бомбу в центрі Маріуполя і знищила драматичний театр, у якому від війни ховалися сотні людей.

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