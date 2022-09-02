Маріупольський університет на базі київського вишу почав навчання: викладачі і студенти із жахом згадують пережите

Маріупольський університет в столиці працює з квітня, студенти та викладачі примудрилися поновити навчальний процес онлайн, а це було нелегко.

У кожного педагога та студента Маріупольського університету тяжкі спогади. Сам універ розбитий: по ньому гатили нещадно. Те, що залишилося пограбоване. Тож, універ перебрався до столиці і нова його прописка на базі Національного університету будівництва та архітектури, йдеться в ТСН.

Київський національний університет будівництва та архітектури цьогоріч разом із Маріупольським університетом. Тепер тут завідують ректори одразу обох вишів. «Розмістилися, починаємо навчальний рік. Колектив уже трохи відійшов від шоку. У кожного своя історія, блокбастер можна знімати, бойовик, як хто виїжджав: з пораненнями, з втраченими речами, без машин», - кажуть ректори.

Співробітники та студенти Маріупольського державного університету навчання відновили ще 18 квітня - онлайн. Від їхнього університету майже нічого не залишилося, росіяни буквально зрівняли його із землею.

Російські окупанти гатили і з неба, і з землі. Сервери, електронні ключі та всю документацію університету вивезли ще в перший день повномасштабного вторгнення. І це рішення зіграло вирішальну роль у тому, що університет зміг розпочати свою роботу. Що серце Маріуполя почало битися в Києві.

На третьому поверсі центрального корпусу університету будівництва й архітектури - тепер уся адміністрація Маріупольського державного університету. «Тут і наш відділ кадрів, і бухгалтерія, і центр розвитку інформпотенціалу, і наші юристи, і відділ міжнародних зв'язків, і наша типографія, і відділ забезпечення. Тобто всі структури університету вже офлайн працюють у Києві», - показує ректор.

Виїхати з тимчасово окупованого Маріуполя вдалося майже всім співробітникам і студентам. Зараз у Києві вже чверть викладачів, а це близько сотні людей. І ще - чотириста студентів. «Ми спочатку створюємо нормальні умови для проживання, а потім уже запрошуємо наших колег приїхати», - переконують в університеті.

Розмістити в гуртожитках обіцяють і всіх студентів. Київський університет цей навчальний рік розпочинає в змішаному форматі. Маріупольці - поки що лише онлайн. «Як побачать, шо тут двіжуха, як-то кажуть, то звичайно підтягнуться», - впевнений ректор київського вишу.

«Ми виїхали 16 березня, ми жили на 17-му і буквально пройшли російські війська. Вони в нас у будинку зупинялися і щойно вони пішли, ми одразу зібралися, тому що ми б не пройшли фільтрацію. Мені тільки в 2020 році купили квартиру, я сирота. Вона ціла, але я не хочу там жити», - діляться історіями студенти з окупованого міста.

Та попри пережитий біль, у цих юних маріупольців і натяку немає на відчай, всі чекають на перемогу.

Для Маріупольського державного університету вже виокремили корпус, але він потребує капітального ремонту. Будівлі 90 років і колись у ній була військова кафедра, яку ліквідували кілька років тому. Сама ж будівля в аварійному стан, але вже є план реконструкції. Розпочати мають із даху, далі візьмуться за комунікації. Поки що всередині розташували гуманітарний штаб для маріупольців. За два місяці роботи сюди звернулася вже майже тисяча родин.

Проєкт реконструкції для маріупольців розробив студент-архітектор КНУБА, а донори взялися фінансувати. «Сквер дуже крутий. На цьому місці 200 квадратів десь зі скла, наш центр, де можна поспілкуватися. Терасу зробимо, щоб маріупольці могли зустрічатися. Тут буде міні Площа Свободи, щоб заходи, місце круте буде», - розказують про плани відбудови.

Маріупольський університет, як пересаджене дерево, війна обламала його гілки, зламала долі його плодів, але він вчепився своїм корінням у київську землю і продовжує жити.

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