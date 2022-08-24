Маріупольський волонтер, який забирав людей із драмтеатру, назвав значно більшу кількість загиблих там

Названа приблизна кількість людей, які опинились під завалами театру після обстрілу росіян, може бути лише третиною від справжньої кількості жертв.

В драмтеатрі Маріуполя, який знищили окупанти, попри приблизну статистику в 300 загиблих, було значно більше людей.

Про це в ефірі марафону «Єдині новини» розповів волонтер Михайло Пуришев., який возив людей вже з окупованого міста.

Він розповідає, що приблизно 300 людей жило лише на верхніх поверхах театру. Люди розміщувались просто в гримерках авторів, це були переважно сім’ї з дітьми, вагітні, також люди розміщувались просто на сходових клітинах, коридорах.

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«Це єдине місце в центрі, де можна було розжитись водою. Там були пожежні резервуари і люди приходили набирали воду. Там дуже багато людей було, багато дітей, вагітних… 800, ну, дуже багато людей. Коли мені сказали, що 300 (загиблих - ред), я сказав, що 300 там було лише на поверхах», - каже Михайло.

Волонтер розповідає, що після виїзду жодну людину , яку він бачив у драмтеатрі більше не зустрічав.

«Я коли написав, що не евакуював, не забирав людей із драмтеатру. Мені відповіли, що в першу поїздку я заїздив до драмтеатру і когось забирав, але я це погано пам’ятаю, бо ж тоді були обстріли, хаос, люди цеплялись за цей бус, хотіли поїхати. Я вже не стежив, хто сідав до буса»,- каже він.

За його словами загинуло мирне населення, бо ж військових там не було навіть поряд. «Драмтеатр – це геноцид. Там не було ні зброї, ні військових. Там просто люди були, які приїхали до центру і хотіли сховатись. Я ніколи навіть поряд не бачив військових, скільки їздив, розвозив їжу і ніколи не бачив військових », - каже волонтер.

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Нагадаємо, що старенький, побитий осколками та кулями бусик Михайла з серцем на капоті називають "поцілованим Богом". Він урятував життя десяткам маріупольців, які залишались у змученому місті, яке вже кілька тижнів жило без води і продуктів, без ліків, тепла, світла і зв’язку. А на житлові квартали скидали багатотонні бомби, цілодобово працювала ворожа артилерія.

Вантажний бус з водієм Михайлом за кермом раз за разом повертається у це пекло, аби забрати звідти людей. Остання з поїздок ледь не стала для Михайла фатальною, його схопили та жорстко катували, він врятувався дивом. І тепер мріє повернутися до свого Маріуполя.

Герої: історія "до мурах" волонтера Михайла Пуришева, який вивозив людей з пекла Маріуполя

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