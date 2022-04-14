"Мародер, ще й неграмотне": у ЗСУ показали, що лишили після себе окупанти в квартирі українців (фото)

"Мародер, ще й неграмотне": у ЗСУ показали, що лишили після себе окупанти в квартирі українців (фото)

Мабуть, окупанти хотіли написати "Russia", однак букви у правильному порядку розставити не вийшло.

Російські окупанти, які вдираються до домівок українців, займаються не тільки мародерством. Вони псують майно та пишуть на стінах, ще й з помилками.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

"Тут все, що потрібно знати про російську освіту та мораль. Розграбована окупантами українська домівка", - йдеться під фото.

Так, в одній з квартир російські загарбники перерили усі речі в шафі, а на шпалерах написали "Rissua". Мабуть, хотіли "Russia", однак букви у правильному порядку розставити не вийшло.

"Мародер, ще й неграмотне... Сум, та й годі!!!" - написали українці в коментарях.

Нагадаємо, користувачі соціальних мереж знайшли будинок російського окупанта Сабашникова, який грабував українців у Київській області. Це приміщення нагадує хатину, курник або сарай.

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